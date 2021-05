OSW: Spendertypen haben mehr Charakter

Die Aufnahmen wurden in einer aufwendigen, eigens dafür gebauten Kulisse an zwei Tagen «on location» gefilmt. Dabei wurde viel Wert auf kunstvolle Details gelegt, damit bei den Betrachterinnen und Betrachtern das Gefühl der guten alten Fernsehserie auch sicher aufkommt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dieses Format lebt vor allem durch die Spannungen und Verstrickungen verschiedenster Charaktere, die am zentralen Schauplatz der Handlungen aufeinandertreffen. Wie im Blutspendezentrum, wo alle willkommen sind, ungeachtet von Herkunft, Haarfarbe, Geschlecht, politischen wie kulinarischen Vorlieben oder Musikgeschmack und so weiter.

Wie unterschiedlich Blutspenderinnen und -spender auch sind, eines haben sie alle gemeinsam: Leben retten liegt ihnen im Blut – und wer es tut, beweist damit Charakter. Sie sind fast eine Familie, könnte man sagen.



Für die filmische Umsetzung zeigten sich Jensen&Heitz verantwortlich, die Animationen stammen von Ahoi Motion.

Verantwortlich beim Blutspendezentrum beider Basel: Heidi Brönnimann; verantwortlich bei OSW: Michael Oswald (Creative Direction), Jonas Sispele (Konzept/Text), Corinne Engler (Beratung); verantwortlich bei Jensen&Heitz: Nicolas Heitz; Animation: Ahoi Motion. (pd/cbe)