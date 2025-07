ZipMedia | Neu: Sporttip bringt das Wetteurphorie auf DOOH

Publiziert am 01.07.2025

Die Kampagne von Sporttip – das Sportwetten-Produkt von Swisslos – läuft an den Spieltagen der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft an der UEFA Women’s Euro. Gezeigt werden die aktuellen Wettquoten für das jeweilige Spiel zeigen, heisst es in einer Mitteilung. Die Quoten werden alle 60 Sekunden per Live-Feed aktualisiert, die Ausspielung erfolgt auf Digital Out-of-Home Screens und mit grossformatigen Online-Werbemitteln. Ergänzend kommen TV-Spots und mobile Bike-Boards in Basel, Bern und Zürich zum Einsatz. (pd/spo)