Wirz: Stärkung des Teams für zukünftiges Wachstum

Publiziert am 29.04.2024

Ende letzten Jahres startete Michael Brentari als CFO und somit Mitglied der Geschäftsleitung bei Wirz. Zuvor besetzte er diese Position während 15 Jahren bei diversen Schweizer KMUs, schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung. Mit der Firma FischMeierDirekt AG war er schon einmal in der Kommunikationsbrache tätig. Vor seinem Wechsel zur Wirz führte er seine eigene Treuhandfirma. Brentaris Fokus liege aber nicht nur auf den nackten Zahlen, schreibt Wirz. Dank seiner langjährigen Erfahrung denke er unternehmerisch und ganzheitlich.

Ebenfalls neuer Partner ist Ruben Wegmann. Seit fast zwei Jahren verbinde er in seiner Rolle als Digital Services & Business Strategy Consultant analytisch-strategisches Denken mit kreativen Ansätzen, um innovative Lösungen zu entwickeln, heisst es in der Medienmitteilung. Zu seinen erfolgreichen Projekten zählte unter anderem die Mitgestaltung des digitalen Mobilfunkabonnements «Gönn» für die Deutsche Telekom. Er kennt sich bestens aus in der klassischen Managementberatung und ist erfahren im Business Development von KMUs und Startups. Bei der Agentur Dept hat er digitale Customer Experiences kreiert.

Der dritte neue Partner heisst Jan Kempter. Seit 2021 wirkt er als Creative Director bei Wirz. Zu seinen aktuellen Kunden gehören Migros, Schweiz Tourismus, SUVA, Graubünden Ferien und die Marke Graubünden. Mit dem Migros-Bier verantwortete er eine der erfolgreichsten PR-Kampagnen der jüngsten Zeit. Zuvor war der für seine Arbeiten national und international vielfach ausgezeichnete Bündner Kreative bei Publicis, Jung von Matt sowie Scholz & Friends tätig. Jan Kempter wurde 2024 zum «Werber des Jahres» nominiert. (pd/nil)