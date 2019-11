Signifikant: Startup verzeichnet zwei Neuzugänge

Laura Ziembrowski bekleidet neu die Funktion des Head Media Data Management & Development, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie war in verschieden Agenturen und auf Medienseite in leitenden Positionen tätig. «Laura bringt fundiertes Know-how in den Bereichen Media Strategie, Planung und Umsetzung von Kampagnen mit, was in dieser Funktion unerlässlich ist. Schliesslich gilt es die bestehenden Mediapläne unserer Kunden umfassend zu überblicken und im Hinblick auf die Daten und die Analyse die richtigen Schlüsse zu ziehen», lässt sich Esther Cahn, CEO von Signifikant, in der Mitteilung zitieren.

Weiter verstärkt Sarah Waldmeier als Key Account Manager Signifikant. Sie arbeitete in unterschiedlichen Funktionen bei verschiedenen Vermarktern. Zuletzt war sie bei Admeira/Swisscom als Senior Brand Manager Digital tätig. «Aufgrund Ihrer langjährigen Erfahrung und ihrer umfassenden Kenntnisse hinsichtlich der Bedürfnisse von Werbeauftraggebern kann Sarah unsere Kunden optimal betreuen», so Esther Cahn. (pd/lol)