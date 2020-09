Sparbatze: Stéphanie Berger macht jetzt Werbung

Anfangs September ging Sparbatze online. Sparbatze ist die neue Plattform, auf der man seine Vorsorge selber in die Hand nimmt – per Handy. Auf der Suche nach einer erprobten «Eisbrecherin», welche die Besucher und Besucherinnen auf sparbatze.ch begrüsst, hat man sich für Stéphanie Berger entschieden. «Dank zahlreicher Comedy Shows und einer langjährigen Bühnen- und Moderationserfahrung weiss sie, wie man mit Humor verkauft», heisst es in einer Mitteilung.

Obwohl Sparbatze seriös sei wie eine konventionelle Bank wolle man auf frische und unkonventionelle Art kommunizieren. Ivan Sosio, Gründerpartner und verantwortlich fürs Marketing, lässt sich wie folgt zitieren: «Stéphanie Berger hat ohne grossen Aufwand den perfekten Werbe-Sketch abgeliefert. Er weckt Interesse für unser Produkt, lädt zum Verweilen auf der Seite ein und unterhält grossartig.»

Deshalb würden ab Oktober weitere Spots von Sparbatze und Berger zu sehen sein. Denn es gebe zwei Dinge, so Sosio, an denen man nie sparen sollte: Humor und Vorsorge.

Verantwortlich bei Sparbatze: Ivan Sosio, Koni Kumar; verantwortlich bei SB Entertainment: Stéphanie Berger. (pd/eh)