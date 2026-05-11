Publiziert am 11.05.2026

Im Mittelpunkt stehen Roman Josi, Nino Niederreiter, Timo Meier und Nico Hischier. Die Schweizer NHL-Spieler sassen für die Produktion persönlich vor der Kamera. In Content-Beiträgen geben die Profis Einblicke in ihre Karrieren zwischen Nordamerika und der Schweiz.





Umgesetzt hat die Kampagne Thjnk Zürich, Regie führte das Duo Salsa, produziert hat Czar Film AG. Als musikalische Grundlage dient eine orchestrale Interpretation von David Bowies «Heroes» durch Peter Gabriel.

Die Kampagne wird über TV, digitale Kanäle und Social Media ausgespielt. In den WM-Stadien ist der Film auf den LED-Cubes zu sehen. (pd/nil)