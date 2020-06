Megura: Sympathiekampagne fürs lokale Gewerbe

Die Massnahmen zur Bewältigung der Coronakrise haben auch im Zurzibiet ihre Spuren hinterlassen. Restriktionen und Einbussen auf der einen Seite – Wellen der Solidarität und Unterstützung des lokalen Gewerbes auf der anderen Seite.

Nun, da der Alltag wieder einkehrt und die Grenzen offen sind, will die Region Zurzibiet auf möglichst sympathische Art dazu motivieren, die regionalen Betriebe auch weiterhin zu berücksichtigen und zu stärken, heisst es in einer Mitteilung der Agentur Megura. Im Zentrum der Kampagne steht, was das regionale Gewerbe einzigartig macht: Der persönliche Kontakt, der unkomplizierte Austausch, die menschliche Verbindung, der saloppe Spruch.

Und so entstand eine Headline-Kampagne rundum den Sympathiebonus des regionalen Gewerbes, heisst es weiter. Mit Freundlichkeiten, die man so meist nur vom lokalen Gewerbe zu hören bekomme.

Die Publikation in einer gross angelegten F12-Plakatkampagne in Kombination mit Inseraten in verschiedenen Zeitungen, auf Kleinplakaten und Social-Media-Post hat laut Mitteilung «zu zahlreichen Medienanfragen und -berichten» geführt. (pd/cbe)