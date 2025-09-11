Normal: Tags verschmelzen Turnhalle mit Skateplatz

Publiziert am 11.09.2025

Gorilla bringt Jugendlichen in der Schweiz, im Fürstentum Liechtenstein, in Deutschland und in Österreich Freestyle-Sport, ausgewogene Ernährung und einen nachhaltigen Lebensstil näher. Neu können sich Schulen für ein zweijähriges Schulprogramm anmelden, bei dem Gorilla den Schülerinnen und Schülern an über 140 Tagen mit verschiedenen Sportarten neuen Schwung in den Unterricht bringt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kampagne richtet sich direkt an Schulen und Lehrpersonen, die Freestyle-Sport an ihre Schulen bringen sollen. Mit auffälligen Tags verschmelzen die Elemente der Schulwelt und der Freestyle-Welt. Die Kampagne läuft seit kurzem in verschiedenen Printmedien, auf Plakaten, auf Digital-out-of-Home-Bildschirmen und auf Online-Bannern. (pd/cbe)