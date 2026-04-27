27.04.2026

Feezy

TCS wirbt erstmals national für Velocorner

Mit dem Slogan «Alle Velos führen zu velocorner.ch» will die Plattform ihre Bekanntheit bei Käufern und Verkäufern von Fahrrädern steigern.
Publiziert am 27.04.2026

Im Zentrum der Kampagne steht die Positionierung von Velocorner als Handelsplattform für Mountainbikes, E-Bikes und Rennvelos – für Kauf, Verkauf und Servicedienstleistungen gleichermassen. Velocorner bezeichnet sich selbst als «grössten Schweizer Online-Marktplatz rund ums Velo».

Die Kampagne hat die Agentur Feezy konzipiert. Sie wird auf digitalen und analogen Kanälen in der ganzen Schweiz ausgespielt. Ziel der Kommunikation: Velofahrerinnen und Velofahrer sollen Velocorner künftig nicht nur als klassischen Online-Marktplatz wahrnehmen, sondern als die ultimative Destination für die gesamte Velo-Community, schreibt Freezy in der Medienmitteilung.



Velocorner ist mit dem Touring Club Schweiz (TCS) partnerschaftlich verbunden. Das soll eine vertrauenswürdige Handelsumgebung für den Fachhandel und Privatpersonen schaffen, heisst es. (pd/nil)

Credits

Verantwortlich bei TCS Velocorner: Noel Lauper (Marketing Manager), Zarko Brkic (Head of Analytics); verantwortlich bei Feezy: Nicolas Thorimbert (Co-founder & CEO), Caterina Stanizzi (Account Manager).


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