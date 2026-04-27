Publiziert am 27.04.2026

Im Zentrum der Kampagne steht die Positionierung von Velocorner als Handelsplattform für Mountainbikes, E-Bikes und Rennvelos – für Kauf, Verkauf und Servicedienstleistungen gleichermassen. Velocorner bezeichnet sich selbst als «grössten Schweizer Online-Marktplatz rund ums Velo».

Die Kampagne hat die Agentur Feezy konzipiert. Sie wird auf digitalen und analogen Kanälen in der ganzen Schweiz ausgespielt. Ziel der Kommunikation: Velofahrerinnen und Velofahrer sollen Velocorner künftig nicht nur als klassischen Online-Marktplatz wahrnehmen, sondern als die ultimative Destination für die gesamte Velo-Community, schreibt Freezy in der Medienmitteilung.









Velocorner ist mit dem Touring Club Schweiz (TCS) partnerschaftlich verbunden. Das soll eine vertrauenswürdige Handelsumgebung für den Fachhandel und Privatpersonen schaffen, heisst es. (pd/nil) Velocorner ist mit dem Touring Club Schweiz (TCS) partnerschaftlich verbunden. Das soll eine vertrauenswürdige Handelsumgebung für den Fachhandel und Privatpersonen schaffen, heisst es. (pd/nil)