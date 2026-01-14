Publiziert am 14.01.2026

Andmore begleitet die internationale Markteinführung eines neuen Luxusprodukts für Frauen, das sich den Themen Female Empowerment und Longevity widmet, teilt die Agentur mit. Das Projekt umfasst Branding, Design, Packaging und die strategische Launch-Kommunikation – von der Positionierung über die visuelle Identität bis hin zu einem mehrstufigen Rollout-Konzept für verschiedene Märkte und Kanäle.

Kernstück der Strategie ist eine unkonventionelle Launch-Mechanik: In der ersten Phase wird bewusst auf die Nennung des Produktnamens verzichtet. Stattdessen steht der Aufbau der Markenhaltung im Vordergrund. Der Name soll erst später als Höhepunkt im Spannungsbogen veröffentlicht werden.

«Diese Art von Strategie ist besonders im Luxussegment entscheidend, weil Aufmerksamkeit heute schnell verpufft und viele Launches austauschbar wirken», so die Projektverantwortlichen, die in dieser Phase ebenfalls nicht genannt werden möchten. Ziel sei es, einen Raum für Neugier zu schaffen, der den Gesprächswert erhöht und Bedeutung aufbaut, bevor Informationen folgen. So entstehe nicht nur Reichweite, sondern Begehren. (pd/spo)