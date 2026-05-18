Die von der Agentur Zimmermann Communications umgesetzte Kampagne spielt digitale Plakatsujets morgens und abends in Pendlerumgebungen aus. Die Motive kontrastieren den Alltagsstress mit Tessiner Genussversprechen.
Am Morgen heisst es etwa: «Jetzt ein Frühstück unter Palmen statt Pendeln unter Stress» oder «Jetzt lieber durch Lugano flanieren statt Termine koordinieren». Abends locken Claims wie «Heute Abend Risotto im Grotto statt Reste aufwärmen» oder «Heute Abend Dolce Far Niente geniessen statt auf den Zug rennen».
Einzelne Sujets nehmen Bezug auf den jeweiligen Standort: In der Nähe des Sternen Grill in Zürich wirbt das Plakat mit «Jetzt lieber eine Salsiccia Ticinese statt Bratwurst mit Senf». Weitere standortbezogene Motive laufen beim Globus und beim Landesmuseum.
Die Kampagne nutzt damit Lokalisierungsmöglichkeiten programmatischer Digitalaussenwerbung – tageszeit- und standortabhängige Ausspielung. Sie läuft als Teil der Frühjahrs- und Sommerkommunikation von Ticino Turismo unter der bestehenden Dachkampagne mit dem Claim «Das musst Du erlebt haben». (pd/nil)
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