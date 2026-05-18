Publiziert am 18.05.2026

Die von der Agentur Zimmermann Communications umgesetzte Kampagne spielt digitale Plakatsujets morgens und abends in Pendlerumgebungen aus. Die Motive kontrastieren den Alltagsstress mit Tessiner Genussversprechen.

Am Morgen heisst es etwa: «Jetzt ein Frühstück unter Palmen statt Pendeln unter Stress» oder «Jetzt lieber durch Lugano flanieren statt Termine koordinieren». Abends locken Claims wie «Heute Abend Risotto im Grotto statt Reste aufwärmen» oder «Heute Abend Dolce Far Niente geniessen statt auf den Zug rennen».