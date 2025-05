Publiziert am 05.05.2025

Das Schweizer Fintech-Unternehmen Leonteq hat eine neue computergesteuerte Handelsplattform eingeführt. Diese ermöglicht Privatkunden den Zugang zu speziellen Anlageprodukten, mit denen sie überproportional von Marktbewegungen profitieren können.

Bei diesen sogenannten Hebelprodukten können Anleger mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz höhere Gewinne erzielen, tragen allerdings auch ein entsprechend höheres Verlustrisiko. In den vergangenen Wochen wurden über 3000 dieser in Wertpapierform handelbaren Produkte an der Schweizer Börse SIX eingeführt.













Das seit 18 Jahren bestehende Finanzfirma beauftragte die Agentur Atoll mit der Entwicklung einer Werbekampagne, die Leonteq als Experten für diese Anlageform darstellen soll.



Die Kampagne verzichtet auf technische Darstellungen und verwendet stattdessen Motive von Tieren, die für eine typische Eigenschaft bekannt sind und diese mit einem zusätzlichen Werkzeug weiter verstärken. Das Kampagnenmotto lautet «Ihr Investment. Unser Verstärker.»









Die Werbemassnahmen werden auf digitalen Bildschirmen im öffentlichen Raum, als Videoanzeigen auf YouTube und LinkedIn sowie als Bildanzeigen auf Internetseiten mit Finanznachrichten geschaltet. (pd/nil)