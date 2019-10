Franz & René: Treten Sie ins Sprechzimmer ein

Dieses Jahr präsentiert die Groupe Mutuel mit «CallDoc» ein innovatives Produkt in der Prämienzeit, das erfahrungsgemäss noch wenig genutzt wird, wie es in einer Mitteilung heisst. Eine Beratung per Video ersetzte offensichtlich noch nicht das vertraute Arztgespräch. Um diese Ansicht zu entkräften, müsse das Produkt erlebbar gemacht werden. Die Kampagne zeigt in drei «hyperrealistischen» Videos das vertraute Vier-Augen-Gespräch zwischen Arzt und Patient. Einfach, praktisch, vertraulich – als wäre man «live» dabei.







Die Tonalität der Kampagne sei sowohl vertraut als auch freundlich. Versehen mit dem seit einigen Jahren für alle von der Agentur entwickelten Groupe-Mutuel-Kampagnen feinen Humor, entlocke sie den Zuschauern ein Schmunzeln. Es wurde viel Wert auf das Casting und Drehbuch gelegt. CGI unterstützte Sujets sorgten zudem für eine hohe Qualität der Videos.







Die Diffusionsstrategie von «CallDoc» ist wie das Produkt digital: Drei Kurzvideos (jeweils 6, 15 und 25 Sekunden) und die Keyvisuals sind national als OLV, Online Display, Native Ads und Emailing gestreut. Ab November werde zudem die ärztliche Video-Konsultation via DOOH in den Schweizer Bahnhöfen zu sehen sein. Radiospots und Bannern heben zusätzlich die attraktiven Prämien von «CallDoc» hervor. Auf Ihre Gesundheit!





Verantwortlich bei Groupe Mutuel: Stephane Andenmatten (Marktleiter, Stellvertretender Direktor), Serge Grand (Leiter Werbung & Sponsoring), Jean-Philippe Pignat (Marketing Leiter), Novella Bellonia (Leiterin Digital Marketing); verantwortlich bei Franz&René: Valérie Pecalvel (Strategic Direction), Luciano Gerber (Client Service Direction), Cristina Mollard (Senior Campaign Manager), Jörn Kohlschmidt (Senior PR Manager), Tatiana Python (Manager), Yoann Cosson (Creative Direction), Gianluca Terzini (AD), Aline Windler (Graphic Designer), Sven Jungo (Graphic Designer); Filmproduktion: Pumpkin Film (Götz Hudelmaier). (pd/lol)