Yoveo: Ungefilterte Einblicke in den Arbeitsalltag

Publiziert am 12.01.2026

Für die Produktion wurden Angestellte aus verschiedenen Bereichen mit Meta-Brillen ausgestattet, die ihren Arbeitstag aufzeichnen. Die Aufnahmen sind bewusst ungeschnitten und ungefiltert, schreibt die Agentur Yoveo in einer Medienmitteilung





Zu sehen sind unter anderem ein Skilehrer, ein Eismeister, ein Anlagenchef und eine Gastgeberin bei ihrer täglichen Arbeit. Die Clips werden an grossen Schweizer Bahnhöfen auf digitalen Werbeflächen ausgespielt und über Social Media, YouTube und Google-Kanäle verbreitet.

Die Kampagne richtet sich an Personen, die einen Berufswechsel in die Berge erwägen. Gleichzeitig dient sie als Werbung für Arosa als Reiseziel. Konzept und Produktion stammen von der Agentur Yoveo, die Mediastrategie wurde von Morning Agency entwickelt. Die Schaltung der Werbemittel erfolgt programmatisch und wird laufend optimiert. (pd/nil)







