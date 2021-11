Wie macht man der Schweiz Lust auf Online-Hypotheken? In Flagranti Communication erschafft ein akustisches Markenerlebnis für Valuu und inszeniert damit die Vorteile der Vergleichs- und Abschlussplattform.

Die Vergleichs- und Abschlussplattform Valuu von PostFinance gehört zu den Pionieren im jungen Markt der Online-Hypotheken. In Flagranti Communication setzt diesen Valuu-Moment im TV und online in Szene, wie die Agentur schreibt.

Zentrales Element der Kampagne ist der Ausruf der positiven Überraschung: «Uuuuu!» Dieser wird zum akustischen Erkennungsmerkmal des Markenerlebnisses und erklingt laut und überall.

Die TV-Kampagne wird ergänzt durch digitale Marketingmassnahmen. Von Native Ads über Social Media bis zur Publireportage machten diese Lust auf Valuu-Momente, schreibt die Agentur weiter. Einer dieser Momente ist auch der Valuu Black Friday Deal, bei dem Hypothekarnehmende von einer starken Abschlussprämien profitieren können. Mit einem eigenen Spot bekommt dieser den nötigen Uuuuu-Effekt. Und weil Valuu sich ständig verbessert und immer neue Valuu-Momente kreiert, werden weitere Kommunikationsmassnahmen auf der Kampagne aufbauend folgen.

Verantwortlich bei Valuu: Stephanie Kuntz (Marketing Director), Annina Spahr (Communication Manager); Konzeption und Kreation: In Flagranti Communication, Michael Hählen (CEO), Thomas Kägi (Creative Direction), Nils Sager (Kreation), Yasmine Schreyer, Paula Weibel, Deborah Lanz; Media: Havas Media, Webrepublic; Filmproduktion: Rosas and Co Films; Regie: Youri Dingemans; Sound Design: Jingle Jungle; Postproduktion: südlich-t. (pd/wid)