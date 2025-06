Ruf Lanz: VBZ setzt auf bewährte Kampagne

Publiziert am 24.06.2025

Die VBZ führen ihre seit 2001 laufende Kampagne «Umsteigen lohnt sich» mit drei neuen Sujets fort, heisst es in einer Mitteilung. Die Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Ruf Lanz wurde mit zwei Evergreen-Awards des Art Directors Club Switzerland ausgezeichnet. «Die Kampagne hat bis heute viele Anhänger in der Bevölkerung», so Elina Fleischmann von der VBZ-Unternehmenskommunikation.

Die neuen Motive thematisieren Geschwindigkeit im Stadtverkehr, Umweltschutz und Kostenersparnis. Creative Director Markus Ruf erklärt das Kampagnenkonzept: «Man braucht für jedes Sujet einen neuen Einfall, aber dadurch bleibt die Kampagne stets am Puls der Zeit.»

Die Sujets sind in 20 Minuten, auf Plakaten in VBZ-Fahrzeugen und in sozialen Medien zu sehen. (pd/awe)