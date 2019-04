Im Zwei-Monats-Rhythmus veröffentlicht «Lürzer’s Archive» die weltweit kreativsten Kampagnen und Arbeiten. Das Magazin erscheint in 68 Ländern. In die aktuelle Ausgabe haben es vier Sujet von Thom Pfister geschafft, heisst es in einer Mitteilung.





Die Bernerin Melanie JeanRichard begeistert Ästheten mit ihren Kreationen aus mediterranen Blumen. Zu ihrem Jubiläum gestaltete Thom Pfister für die Floristin mit zwei Geschäften einen neuen Auftrifft, der von einem besonderen Kunstprojekt inspiriert und begleitet wurde.



Die gewählten Ausstellungs-Sujets zeigen Fotografiearbeiten von Christian Knörr + Helvetia Leal, Daniel Bolliger und Anoush Abrar.