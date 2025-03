Publiziert am 06.03.2025

Die Berner Kreativagentur Republica hat für die Berner Kantonalbank (BEKB) eine neue Kampagne lanciert, die Immobilienbesitzerinnen und Immobilienbesitzer zur energetischen Sanierung ihrer Liegenschaften motivieren soll. Im Zentrum stehen die Myky-Hypotheken, die mit Vorzugszinsen, einem Planungstool und einem Sanierungsrechner die Erneuerung von Heizungsanlagen und Gebäuden unterstützen.

Die seit Montag laufende Kampagne verwendet alte Stock-Fotografien und Videos, die in modernen Umgebungen des Berner Designmöbelhauses Teo Jakob inszeniert wurden. Durch diesen Kontrast soll die Botschaft vermittelt werden, dass sich Lebensstile in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend verändert haben – während viele Heizungsanlagen noch aus einer Zeit stammen, in der Energieeffizienz kaum ein Thema war.

«Der Insight der Kampagne ist so einfach wie einleuchtend: In den letzten 20 bis 40 Jahren hat sich die Art, wie wir leben und wohnen, grundlegend verändert. Ein zeitgemässer und moderner Lifestyle wird immer wichtiger. Warum gilt das nicht auch für die alte Ölheizung im Keller?», wird Florian Birkner, Creative Director bei Republica, in einer Mitteilung zitiert.

Die Kampagne umfasst Plakate, Digital Out of Home (DOOH), Social Media Ads, POS-Screens und ein Mailing. (pd/cbe)