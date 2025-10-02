Jim & Jim: Vom Handwerk zum Hashtag

Publiziert am 02.10.2025

Die Zürcher Agentur Jim & Jim hat für Suissetec eine Digitalkampagne entwickelt, die junge Menschen für Berufe in der Gebäudetechnik begeistern soll. Der Verband der Gebäudetechniker vergab den Auftrag nach einem zweistufigen Pitchverfahren.

Die Social-First-Kampagne setzt auf vier verschiedene Storylines, die spezifische Bedürfnisse der Zielgruppe ansprechen – von Teamwork und Lohn bis zu Körpereinsatz und Aufstiegschancen. Zusätzlich wurden gezielt Influencer ins Targeting integriert, um die Reichweite zu steigern, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kampagne läuft über Instagram, TikTok, Snapchat und YouTube mit Embedded Ads in verschiedenen Längen. Ergänzt werden diese durch Behind-the-Scenes-Content als Social-Storytelling-Element. Die Inhalte werden in Deutsch, Französisch und Italienisch ausgespielt.

Zur Unterstützung wurde die Landingpage toplehrstellen.ch mit StopMotion-Videos der Protagonisten aus den Ads ausgestattet. A/B-Tests und ein flexibler Mediaplan ermöglichen eine kontinuierliche Performance-Optimierung.

«Handwerksberufe bieten klare Vorteile gegenüber vielen anderen Lehrberufen: Bei uns zählen Teamwork, und am Ende des Tages entsteht etwas Echtes, Greifbares», wird Christian Brogli, Marketingleiter von Suissetec, zitiert.

Ann-Christine Lindner von Jim & Jim betont: «Mit dieser Kampagne bespielen wir gezielt die Welten von jungen Menschen mit relevanten Kurzgeschichten.» Die ersten Zahlen übertreffen laut Mitteilung die KPI-Benchmarks deutlich. (pd/cbe)