Pünktlich zur Saison der alljährlich grossen Emotionen geht auch Galaxus mit seinem Weihnachtsfilm an den Start, wie es in einer Mitteilung heisst. Diesmal nehme der Online-Händler die Zuschauer mit zum Weihnachtsessen von Maria, Josef und ihrer Familie. Und wie vom Leben und Galaxus gewohnt würde auch dort nicht alles so reibungslos und harmonisch ablaufen, wie man es aus der Weihnachtswerbung für gewöhnlich kenne.

Die drei neuen Filme laufen von 15. November bis 22. Dezmeber online, im TV, Kino und Web-TV.

Verantwortlich bei Digitec Galaxus: Martin Walthert (CMO), Flurin Spring (Creative Director), Ursina Grimm (Head of Brand Management), Julia Dürr (Projektleitung & Brand Management), Julian Stauffer (Art Direction), Roberto De Bonis (Digital Marketing), Luca Giugliano (Digital Marketing & Media Planing), David Berthold (Translation); verantwortlich bei Plan B Film GmbH (Film- Und Fotoproduktion): Chris Niemeyer & Ali Tseme (Drehbuch), Chris Niemeyer (Regie), HC Vogel (Produzent), Niels Vije (Producer), Roland Schmid (Kamera/DoP), Delighted GmbH, Nina Weideli (Ausstattung), Thierry Fuchs (Food Styling), Prisca Baumann (Styling), Daniela Koller (Hair), Helve Leal (Make-Up), Chris Niemeyer, Gion-Reto Killias (Schnitt), Patrischa Freuler (Motion Design), Milos May (Visuelle Effekte), Adriel Pfister (Colorgrading), Matthias Kräutli (Musik , Komposition), Martin Lechner (Musik: Interpret/Sänger); JingleJungle AG: Christoph Benz (Sounddesign). (pd/tim)