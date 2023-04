Lucmettler.com: Von der Kultmarke zum trendigen Regio-Brand

Probon unterstützt den Schweizer Fachhandel und das lokale Gewerbe – die Alternative zu Grossverteilern und Onlinehändlern. Und die kleine Probon-Wertmarke ist damit im übertragenen Sinn die Alternative zu anonymen Gross- und Weltmarken. Sie schafft laut Mitteilung echten Wert für die regionalen Konsumentinnen und Konsumenten sowie das lokale Gewerbe. Wer auf sie setze, zeige Haltung für die Region. Die Werbekampagne inszeniert die Doppeldeutigkeit des Wortes «Marke», die Probon von der Konkurrenz positiv abgrenzt und den Wert für Region und Kundschaft aufzeigt.

Probon-Wertmarken stehen laut Mitteilung seit jeher für die Werte Nähe und Nachhaltigkeit, denn sie belohnen den Einkauf und Konsum und in über 1000 lokalen Geschäften aus 60 Branchen von Murten bis zum Bodensee. Mit dieser mehrfachen Belohnung entsteht eine nachhaltige Kettenreaktion, die unter dem Prinzip «Profitierst du, profitiert die Region» in den verschiedenen regionalen Radiospots hervorgehoben wird:



Mit dem Thema Nähe – ob zu Probon-Fachgeschäfte oder Sammlerin und Spieler – spielen die für Social Media produzierten Porträts unter dem Motto «So individuell wie du»:

Das Resultat der Neupositionierung und Werbekampagne ist seit dem 21. März im Probo-Land Schweiz online, im Print, OOH, Radio und auf Social Media zu sehen.

Verantwortlich bei Probon Schweiz: Daniel Wenger, Hans Pfäffli; verantwortlich bei lucmettler.com (Strategie: Rolando Baron & Lukas Mettler; Creative Direction: Lukas Mettler; Text & Konzept: Andreas Szentkuti; Grafik: Daniela Bornet); Illustration: Ale Giorgini; Bild: Sehsucht, Anja Wille, Lorenz Wahl; Audioproduktion: Audioflair; Pressetexte: the communication butler; Social Media (Konzept & Strategie: the communication butler; Bewegtbild: Julia Fischhaber, Lino Cappuccino); Media: Fruitcake; Website: what. (pd/wid/cbe)