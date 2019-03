Die neueste Werbekampagne von Galaxus ist live. Die erste Welle startet im TV, wo erneut gewohnte Werbeklischees aufs Korn genommen werden, wie es in einer Mitteilung heisst. In zwei Spots werde das perfekte Auto in der perfekten Umgebung und bei perfekten Verhältnissen gezeigt. Auf den zweiten Blick finden sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in einer Alltagssituation wieder: beim Altglas entsorgen oder inmitten eines Night-Skate-Anlasses. Und die Produkte von Galaxus sind immer dabei.







Die erste Werbewelle läuft bis am 21. April im TV. In einer zweiten Welle wird die crossmediale Kampagne im April mit Onlinebannern und Sujets für Digital out of Home ergänzt, wie Galaxus schreibt. Bei den Sujets werde es sich um an die TV-Spots angelehnte Alltagssituationen in Form kurzer Videosequenzen handeln.



Für den TV-Spot hat Galaxus mit Amag Import (Volkswagen) zusammengearbeitet. Die Amag habe das Auto für den Dreh zur Verfügung gestellt und die Schweizer Volkswagen-Händler zeigten die TV-Spots ab heute in ihren Showrooms. Ausserdem sei der neue VW Touareg bis 30. April als erstes Auto mit Verbrennungsmotor auf Galaxus erhältlich, heisst es weiter. Ob Galaxus auch in Zukunft Autos anbieten werde, sei noch in Abklärung.

Neue Digitec-Spots

Nebst der neuen Galaxus-Werbung sind ab heute auch neue Digitec-Spots im TV zu sehen. Einmal mehr tragen Schauspieler echte Kundenkommentare zu Produkten aus dem Sortiment vor, heisst es in der Mitteilung dazu. Die Community-Kampagne läuft mittlerweile in ihrer sechsten Auflage in der Deutschschweiz (erstmals seit November 2017) und in ihrer vierten Auflage in der Romandie (erstmals seit Juni 2018).

Die Spots sind bis am 7. April im TV zu sehen sowie als Online-Banner, als YouTube-Werbung, auf Facebook, auf Twitter und in Insta-Stories. Sie ergänzen die Produktbewertungen auf Plakaten, Hängekartons, eBoards & ePanels sowie Banner im Internet. Manche Kommentare, zum Beispiel der zum Tintenmassaker, erscheinen sowohl im TV als auch in ihrer klassischen Interpretation als Out-of-Home-Werbung.

Neu an der Kampagne ist, dass Digitec auch Kundenkommentare zu vergangenen Kampagnen berücksichtigt.

Galaxus-Kampagne

Verantwortlich bei Digitec Galaxus: Martin Walthert (CMO), Flurin Spring (Creative Director), Sina Harms (Head of Brand Management/Projektleitung), Julian Stauffer & Sven Mathis (Grafisches Konzept und Umsetzung), Alessandro Thüler (Online Media Design), Luca Giuliano, Gesine Gerlach (Mediaplanung); verantwortlich bei Plan B Film Film- und Fotoproduktion: Chris Niemeyer (Drehbuch/Text & Regie), HC Vogel (Produzent), Niels Vije (Producer), Roland Schmid (Kamera), Marko Strihic (Schnitt), Adriel Pfister (Grading), Matthias Kräutli (Musik), Jingle Jungle (Sounddesign) (pd/wid)

Digitec-Kampagne

Verantwortlich bei: Digitec Galaxus: Martin Walthert (CMO), Flurin Spring (Creative Director), Nadine Widmer (Head of Brand Management, Projektleitung), Miriam Brack (Art Direction), Severin Keller (Online Media Design), Barbara Schuler (Grafische Produktion), Sandro Hostettler (Digital Marketing), Luca Giuliano (Mediaplanung); verantwortlich bei Plan B Film Filmproduktion: Chris Niemeyer (Drehbuch/Text & Regie), HC Vogel (Produzent), Tobias Dengler (Kamera), Jessica Sonderegger (Produzentin), UKO – The Audio Suite (Sounddesign) (pd/wid)