Jung von Matt/Limmat: Vor und hinter der Wand mit Geberit

Jung von Matt/Limmat begleitet den Sanitärhersteller Geberit seit zwei Jahren in der strategischen Kommunikationsplanung und unterstützt das Unternehmen sowohl in der internen als auch externen Kommunikation, im B2B- und B2C-Bereich, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Oktober 2019 veröffentlicht Geberit nun die B2C-Kampagne «Better bathrooms, better lives» in den DACH-Märkten.

Die Kampagne umfasst sechs Awareness-Spots, in denen jeweils ein Bedürfnis der Kundinnen und Kunden im Zentrum steht. Mit Hilfe von «illustrativen» Brückenelementen und einer «humorvollen» Umsetzung schafften die Spots den Spagat zwischen dem Lebensalltag der Kundschaft und den Produkten von Geberit. Die Awareness-Spots werden online ausgespielt und von einer Print- sowie Digitalkampagne begleitet. In der Digitalkampagne komme performancegetriebenes Programmatic Advertising zum Einsatz. Geberit und Jung von Matt/Limmat setzen zudem auf Remarketing, um zielgenau interessierte Kundinnen und Kunden ansprechen zu können.

Jung von Matt/Limmat hat für Geberit im laufenden Jahr bereits die entsprechende B2B-Kampagne zur vollintegrierten Produktlinie «Geberit ONE» realisiert. Die Kampagne richtete sich an Installateure, Planer, Architekten und weitere Bad-Spezialisten und kommunizierte: Wer sowohl vor als auch hinter der Wand auf Geberitprodukte setzt, profitiert von einer Vielzahl an Vorteilen.

Als Basis für die kommunikativen Massahmen, die Jung von Matt/Limmat für Geberit umgesetzt hat und umsetzt, dient unter anderem eine qualitative und quantitative Zielgruppensegmentierung. Daraus resultierte zusätzlich eine entsprechende Mitarbeiterkommunikation mit Change-Massnahmen. Mit der bisherigen Arbeit für Geberit hat Jung von Matt/Limmat die unterschiedlichsten Aspekte des Vertriebs von Sanitärprodukten aus kreativer Sicht in ein Gesamtverständnis der Marke integriert und gleichzeitig die Straffung des Markenauftritts kommunikativ unterstützt. Übergreifend unterstütze Jung von Matt/Limmat Geberit zusätzlich bei der Positionierung als Gesamtlösungsanbieterin für Badezimmerprodukte- und projekte.

Komfort (Mounteneer – DuoFresh):

Sauberkeit (Oldtimer – TurboFlush):

Sauberkeit (Hairy Guy – Cleanline):

Barrierefreiheit (Akkordeon – Setaplano):

Funktionales Design (Fisherman – Magnettafel):

Platzoptimierung (Shopping Cart – Geberit ONE):

Doppelt Sauber (DuoFresh und TurboFlush):

Verantwortlich bei Geberit: Dr. Martin Baumüller (Head Division Marketing & Brands), Sibylle Siegrist, Isabelle Stucki, Karin Lang (Marketing Communications); verantwortlich bei Jung von Matt/Limmat: Sören Schröder, Martin Winther (Creative Direction), Ennio Cadau (Text), Jannic Mascello (Art Direction), Ian Musgrove (Grafik), Andy Schärer, Valeria Vuckovic (Projektleitung), Nick Schoberth (Client Director), Stefan Naef (Chief Consulting Officer), Dennis Lück (Chief Creative Officer); verantwortlich bei Jung von Matt/play: Constantine Wrage (Agency Production), Matthias Fasnacht (Managing Director); verantwortlich bei Pumpkin Film: Stefanie Brand (Executive Producer), Aleksander Bach (Regie), Björn Knechtel (DoP), Claudia Brand (Post Supervisor). (pd/lol)