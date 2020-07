Agence Trio: Waadtland mit Tourismus-Risikoversicherung

Die vom OTV gewünschte Kampagne läuft in zwei Phasen in den verschiedensten digitalen und Print-Kanälen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Die erste von ihnen verfolgt eine Image-Zielsetzung. Es geht einerseits darum, seine Sichtbarkeit zu erhöhen, damit der Kanton Waadt im Bewusstsein unserer Miteidgenossen präsent ist, wenn sie ihre Sommereskapaden planen, und anderseits darum, sie zu beruhigen. In der Tat ist in den gegenwärtigen unsicheren Zeiten die Begrenzung der sanitären Risiken als eine Hauptbesorgnis der zukünftigen Feriengäste identifiziert worden.

Das während der Lockdown-Zeit entworfene Kreativkonzept hat den herrschenden Zeitgeist auf sich einwirken lassen, um dessen Codes geschickt umzulenken. Es bezieht sich Wort für Wort auf die sanitären Empfehlungen des BAG, aber mit einer cleveren Wendung: Statt als Zwang zu wirken, werden diese Abstandsregeln als Gelegenheit zur lustvollen Evasion präsentiert. So wird die soziale Distanz zum Vorwand für einen Ballonflug, das Händewaschen findet in einem lauschigen Bergsee statt, und so weiter. Eine amüsante Art, die Aufmerksamkeit zu wecken, indem die im Bewusstsein überall gegenwärtigen Botschaften verwendet werden, um die zahlreichen Anziehungspunkte des Kantons in einer Palette von ansprechenden Bildern zu präsentieren.

Als augenzwinkernder Bezug auf die sanitäre Situation wurde das bekannte Lockdown-Mantra #restezchezvous umgewandelt in #restezcheznous, um als Hashtag der Kampagne zu dienen. In der Version für die Deutschschweiz wurde es zu #waadtelse, das den deutschen Kantonsnamen auf amüsante, um nicht zu sagen clowneske Weise abwandelt.

Im Gegensatz zu ihrem epidemischen Bezug führte die Kampagne zu einer hoch willkommenen zweiten Welle. Diese hatte zum Ziel, ein verlockendes Angebot bekannt zu machen: für zwei im Kanton Waadt reservierte Hotelnächte erhalten die Besucher eine Geschenkkarte im Wert von 100 Franken mit dem treffenden Namen «Vaud à la carte», die bei den Partner-Tourismusbetrieben des OTV eingelöst werden kann.

«Die Kampagne wurde in Rekordzeit geboren», lässt sich François Michel, stv. Direktor des OTV, in der Mitteilung zitieren. «Wir begrüssen den Professionalismus des Teams von Trio, seine Aufgeschlossenheit und sein Verständnis für das besondere Arbeitsumfeld.»

Wie die Geschenkkarte wird ein Teil der eingeführten Massnahmen den Sommer überleben und sich auf Dauer in der Landschaft verankern.

Verantwortlich bei Agence Trio: Michael Kamm (CEO), Laura Jenny (Client Service Director), Maxime Chabloz (Account Manager), Guillaume Roud (PR Director), Fabian Monod (Art Director), Philippe Bystranowski (Copywriter); Verantwortlich bei OTV: Andreas Banholzer (Director), François Michel (Deputy Director), Vincent Bailly (Head of «Information & Développements Multimédia»), Amélie Vouardoux (PR Director). (pd/lol)