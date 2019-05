The One Show

Thjnk Zürich holt zwei Pencils. «Von Gold in Film hätte ich nie zu träumen gewagt», sagt Alexander Jaggy.

Zwei Pencils für Thjnk Zürich: Der Film «Alle sind gleich. Niemand ist gleicher» überzeugte beim 46. One Show in New York. «Von Gold in Film hätte ich nie zu träumen gewagt», sagt Alexander Jaggy von Thjnk Zürich.

von Edith Hollenstein