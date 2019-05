Für die neue ambitionierte Kampagne der Schweizer Paraplegiker-Stiftung konnte die Berner Kommunikationsagentur Contexta den vielfach ausgezeichneten Schweizer Fotografen Marco Grob an Bord holen. Für einmal lichtet er nicht Stars wie Leonardo di Caprio oder Barack Obama ab, sondern Menschen mit einer Querschnittlähmung, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Letzten Herbst gewann die Contexta den Pitch für die nationale Kampagne der Schweizer Paraplegiker-Stiftung (SPS) in Nottwil. Mit 1,8 Millionen Mitgliedern gehört die SPS zu einem der grössten gemeinnützigen Solidarwerken unseres Landes. Ziel der Kampagne sei es nicht nur diese Anzahl zu halten, sondern die Neuzugänge künftig zu verdoppeln, so Contexta.







Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, haben die SPS und Contexta gemeinsam die Beitrittsmotive von mehreren tausenden Mitgliedern untersucht und die stärksten identifiziert. Darauf basierend entstand die Kampagne «Ich sitze unschuldig», da die Unterstützung bei unverschuldeter Querschnittslähmung über die gesamte Bevölkerung den stärksten Treiber darstellt. Mit einer Online-Performance-Kampagne werden zusätzlich eine Vielzahl von weiteren effektiven Motiven zielgruppengerecht ausgespielt.



Die SPS und Contexta entschieden sich, die Kampagne «Ich sitze unschuldig» mit echten Betroffenen umzusetzen, heisst es in der Mitteilung weiter. Entsprechend habe die Produktion viel Feingefühl verlangt. Aus diesem Grund fragte Contexta Marco Grob an, der glücklicherweise sofort zusagte. Der seit vielen Jahren in New York lebende Star-Fotograf habe ein ausserordentliches Talent, den Charakter und die Energie der Portraitierten in seinen Bildern einzufangen.

Zu sehen ist die Kampagne in der ganzen Schweiz seit dem 6. Mai 2019 im TV, Online, Mobile, auf Plakaten und als Inserate.

Verantwortlich bei der Schweizer Paraplegiker-Stiftung: Stephan Michel (Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation), Christian Hamböck (Leiter Mitgliedermarketing), Regina Lips (Leiterin Visuelle Kommunikation); verantwortliche Agentur: Contexta AG; Produktion: Lina Baumann GmbH; Foto und Regie: Marco Grob; Kamera und Colour Grading: Fabian Kimoto; Tonstudio: Jingle Jungle AG; Media: Mediaschneider AG, Zürich (pd/wid)