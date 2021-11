Agentur am Flughafen/Agence Trio/Marketing Monkeys: Was vernachlässigte Kindern werden könnte

Wer weiss, wie viele kluge Köpfe der Welt verloren gehen, weil Kinder nie die Chance auf eine angemessene Bildung und gesunde Entwicklung erhalten? Die Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz thematisiert in ihrer End-of-Year-Kampagne das Potenzial vernachlässigter Kinder. In Zusammenarbeit mit der Agentur am Flughafen, der Agence Trio und der Digitalagentur Marketing Monkeys sei eine crossmediale Kampagne entstanden, die auf Crowdfunding setzt, heisst es in der Mitteilung.

Eltern haben Wunschvorstellungen, was aus ihren Kindern einmal werden soll. Eine angesehene Ärztin, ein erfolgreicher Rechtsanwalt, ein berühmter Astronaut oder ganz einfach und viel wichtiger: «was immer das Kind will, Hauptsache glücklich». Diese Wahl haben Millionen von vernachlässigten Kindern weltweit nicht. Trotzdem schlummert in ihnen ungeahntes Potenzial, das freigesetzt werden will. SOS-Kinderdorf Schweiz bekämpft Vernachlässigung und gibt Kindern die Möglichkeit, grosse Träume zu haben und diese zu verwirklichen.

Die aktuelle Kampagne ist in Zusammenarbeit mit der Agentur am Flughafen, der Agence Trio und der Digitalagentur Marketing Monkeys entstanden. Die Key Visuals zeigen Motive aus Nepal, Äthiopien, Niger und Nicaragua, vier von fünf Fokusländern von SOS-Kinderdorf Schweiz.

«Zu viele Kinder auf der Welt werden vernachlässigt. Im Zuge der Corona-Pandemie hat sich das Problem weltweit zugespitzt. Mit realen Lebensgeschichten zeigen wir, wie unsere Spenderinnen und Spender mittels Crowdfunding konkret helfen können. Mit diesem Novum ist es auch für Privatspender möglich, ihre Spende gezielt für grössere Projekte und Programme einzusetzen», sagt Silvia Beyeler, Leiterin Marketing SOS-Kinderdorf Schweiz.

Die Ursache für Vernachlässigung ist oft die Armut der Eltern. Damit Kinder ihre Zukunftsträume verwirklichen können, brauchen sie finanzielle Hilfe. Spenden ermöglichen Schulbesuche und eine gezielte Förderung. «Mit dieser Kampagne machen wir greifbar, dass es Wege aus der Armut gibt und es die Spendenden in der Hand haben, den Kindern eine Chance zu geben», beschreibt Dominique Rutishauser von der Agentur am Flughafen den Ansatz der Kampagne.

Die Kampagne wird crossmedial in den eigenen Medien (SOS-ZOOM, Newsletter, Social Media, Website, Mailings) sowie über bezahlte Kanäle (Inserate in Print- und digitalen Medien, Publireportage, Youtube-Ads, etc) ausgespielt. Für die Kampagne wurde ausserdem eine Landingpage erstellt, auf der mit dem Crowdfunding-Ansatz gespendet werden kann.

«Mit der Herangehensweise, dass Einzelspenderinnen und -spender grössere Vorhaben und Projekte direkt mitfinanzieren können, möchten wir sie stärker involvieren. Sie können aus verschiedenen Projekten auswählen, die Vernachlässigung vorbeugen oder bekämpfen», wird Thomas Roth von Marketing Monkeys, der für die Gesamtprojektleitung sowie die digitale Kampagne verantwortlich zeichnet, zitiert.

Mit dieser Kampagne will SOS-Kinderdorf auch die Westschweizer Spender erreichen. «Die Mailings, Inserate und Publireportagen wurden nicht nur ins Französische übersetzt, sondern auf die Bedürfnisse und Motive der Westschweizer adaptiert. So machen wir SOS-Kinderdorf auch in dieser Region bekannter», erklärt Maxime Chabloz von der Agence Trio.

Verantwortlich bei SOS-Kinderdorf Schweiz: Silvia Beyeler (Leitung Marketing und Kommunikation), David Becker (Content, Website), verantwortlich bei der Agentur am Flughafen: Dominique Rutishauser (Creative Direction), Miriam Egli (Account Director), verantwortlich bei Agence Trio: Maxime Chabloz (Account Manager), verantwortlich bei Marketing Monkeys: Thomas Roth (Gesamtkonzept, Digital), Alain Habegger (Software-Entwicklung Crowdfunding-Plattform) (pd/wid)