Publiziert am 07.04.2026

Die Katholische Kirche im Kanton Zürich hat an Ostern ihre neue Kommunikationskampagne «miteinander – füreinander» lanciert. Die Kampagne von DS Studio ist im Kino, online und auf Plakaten im gesamten Kanton präsent.

Anlass für die Kampagne ist das öffentliche Image der Kirche: Eine repräsentative Umfrage aus dem Frühjahr 2025 zeigte, dass nur eine Minderheit der Bevölkerung die Katholische Kirche positiv wahrnimmt. Als zentraler Faktor gilt der Umgang mit Missbrauchsfällen, der das Vertrauen vieler Menschen erschüttert hat. Dieselbe Umfrage ergab jedoch auch, dass das soziale Engagement der Kirche in der Öffentlichkeit durchaus anerkannt wird – insbesondere die Notfallseelsorge und Angebote wie Suppenküchen.

Die Kampagne setzt genau dort an. «miteinander – füreinander bringt das Gemeinschaftliche und Solidarische, das der Katholischen Kirche eigen ist, auf den Begriff», wird Simon Spengler, Kommunikationsverantwortlicher der Katholischen Kirche im Kanton Zürich, in einer Mitteilung zitiert. Und er ergänzt: «Die Kampagne zeigt die Katholische Kirche als das, was sie im Kern ist: eine grosse Gemeinschaft für alle Menschen.»

Neben prägenden Lebensmomenten wie Taufe, kirchlicher Trauung oder der Begleitung in der Trauer thematisiert die Kampagne auch das konkrete diakonische Engagement der Kirche – etwa die Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenslagen. (pd/cbe)