Blick.ch: Welcome Ad für Mobile und Desktop lanciert

Das Werbemittel erreicht die Nutzerinnen und Nutzer an jedem Einstiegspunkt auf Blick.ch und garantiert auf allen Bildschirmgrössen eine hohe Sichtbarkeit, was bei der internen Entwicklung dieses Formates ein wichtiges Kriterium war, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Im Entstehungsprozess des Welcome Ads seien die Performance-Analyse und die User-Akzeptanz zwei elementare Aspekte, die berücksichtigt würden. Die Pilotierung des Welcome Ads sei in enger Zusammenarbeit mit Sunrise UPC, Webrepublic und der Blick-Gruppe erfolgreich umgesetzt worden.

Bence Jünnemann-Illés von Webrepublic lässt sich wie folgt zitieren: «Die hohe Visibilität und die extrem starke Klickrate auf allen Devices hat unsere Erwartungen gänzlich übertroffen. Mehr Wow für unsere Werbeflächen.»

Hier der Vorschaulink zum Welcome Ad. Die Vorschau wird nur einmal pro Tag pro User anzeigt.

Verantwortlich bei Sunrise UPC: Andreas Caluori; verantwortlich bei Webrepublic: Bence Jünnemann-Illés, Roman Soom; verantwortlich bei der Blick-Gruppe: Rui de Freitas, Sabrina Wettstein, Digital Team Ringier Advertising. (pd/lol)