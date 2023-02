Die Schweizer Wealth-Management-Gruppe Julius Bär lanciert eine neue Imagekampagne, die sich an vermögende und sehr vermögende Personen in ihren Schlüsselmärkten weltweit richtet. Mit dem Slogan «Wie wir heute investieren, so leben wir morgen» soll die Kampagne vermitteln, wie Julius Bär ihre Kunden dazu inspiriert, das Beste aus sich bietenden Chancen zu machen. Damit will sie als Türöffner für die umfassenden Vermögensplanungs-, Anlage- und Finanzierungsangebote von Julius Bär dienen.

Die Kampagne von Julius Bär hat zum Ziel, die Sichtbarkeit und den Bekanntheitsgrad der Marke weltweit zu erhöhen. Sie bildet den Rahmen für alle Werbeaktivitäten, die die Wahrnehmung der Gruppe als persönlicher, zukunftsorientierter und vertrauenswürdiger Vermögensverwalter prägen.

Mit einem modularen, multimedialen Ansatz richtet sich die Kampagne explizit an vermögende und sehr vermögende Personen weltweit. Neben der Steigerung der Sichtbarkeit und des Bekanntheitsgrades zielt sie darauf ab, die Grundeinstellung von Julius Bär zu vermitteln. Es soll gezeigt werden, wie das übergeordnete Ziel der Gruppe, «Mehrwert zu schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht», in den Dienstleistungen für Kunden umgesetzt wird.

Die Kampagne wird während dem ganzen Jahr 2023 in ausgewählten Premium- und Finanzkanälen ausgespielt. Die Präsenz in lokalen digitalen Medien schafft zudem eine gezielte, ganzjährige Sichtbarkeit. Ergänzt wird der Medienmix durch selektive Out-of-Home-Präsenz. Sämtliche Kampagnenelemente dienen als Teaser für die Kernkompetenzen von Julius Bär in den Bereichen Vermögensplanung, Anlegen und Finanzierung.

Larissa Alghisi Rubner, Chief Communications Officer von Julius Bär, sagte: «Die Kampagne ‹Wie wir heute investieren, so leben wir morgen› fängt eine positive und sehr menschliche Auffassung ein: Wir alle sind Investoren in eine bessere Zukunft. Und unsere Aufgabe als Vermögensverwalter ist es, unsere Kundinnen und Kunden zu inspirieren, heute so zu handeln, dass sie morgen das erreichen können, was ihnen am wichtigsten ist. Diese Haltung ist kultur- und generationenübergreifend und wir drücken sie auf sämtlichen Kanälen und in allen Marken- und Kommunikationsmassnahmen aus.»

Die Kampagne wurde mit Unterstützung von Zum goldenen Hirschen, einer unabhängigen Werbeagenturen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, entwickelt und produziert. (pd/wid)