Im Herbst 2022 lancierte Arud, das Zentrum für Suchtmedizin in Zürich, zum ersten Mal eine Sensibilisierungskampagne zum Thema Alkohol, konzipiert von Ruf Lanz (persoenlich.com berichtete).

Die Resultate kommentiert Arud-Kampagnenleiterin Patrizia De Nicoli gemäss einer Medienmitteilung wiefolgt: «Die auffällige Kampagne von Ruf Lanz trug stark zur Entstigmatisierung bei und führte bei uns zu sechsmal mehr Eintritten wegen Alkoholproblemen als im Vorjahr. Nebenbei durften wir uns über zahlreiche Auszeichnungen aus dem In- und Ausland freuen.»

Nun lanciert Arud eine weitere Sensibilisierungskampagne mit der Zürcher Agentur Ruf Lanz. Der Hintergrund: In unserer Kultur wird der Konsum von Alkohol bei vielen Gelegenheiten fast schon erwartet. Doch das Suchtpotenzial ist hoch. Nicht selten ist der übermässige Konsum ein Versuch der Selbstmedikation. Es kann z. B. sein, dass jemand unter Depressionen leidet und der Alkoholkonsum vermeintlich hilft, die Symptome zu ertragen. Wiederholtes Trinken kann so zur Entwicklung einer Abhängigkeit führen, quasi zur täglichen Selbstmedikation.«Wenn Alkohol Ihre tägliche Medizin ist», lautet deshalb der Slogan der neuen Kampagne. Überraschend inszeniert mit vier häufig konsumierten Alkoholika, auf denen ein medizinischer Messbecher steckt. «Eine Abweichung von der Norm, die entsprechend auffällt und glasklar begründet ist», wird Creative Director Markus Ruf in einer Medienmitteilung zitiert.Insgesamt vier Motive sind im Grossraum Zürich zu sehen: auf gedruckten und digitalen Plakaten, auf Hängekartons im ÖV, auf Anzeigen, Postkarten und in den sozialen Medien.Verantwortlich bei Arud, Zentrum für Suchtmedizin: Patrizia De Nicoli (Projektleiterin Kommunikation), Reto Jeger (Geschäftsführer), Philip Bruggmann (Co-Chefarzt Innere Medizin), Regina Esser (Co-Chefärztin Innere Medizin), Thilo Beck (Co-Chefarzt Psychiatrie), Achim Gooss (Co-Chefarzt Psychiatrie); verantwortlich bei Ruf Lanz, Zürich: Markus Ruf, Danielle Knecht-Lanz (Creative Direction), Mario Moosbrugger, Isabelle Hauser (Art Direction), Markus Ruf (Text), Gian Marco Juon (Beratungsleitung), Armin Arnold (DTP). Externe Partner: Detail Studios (Fotografie), Aschmann Klauser, Michèle Aschmann (Bildbearbeitung), RTK Medientechnik (Lithographie). (pd/nil)