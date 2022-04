«Vepo macht Putzen zum Erlebnis.» Unter diesem Claim startet der Schweizer Reinigungsmittelhersteller Vepo seine neuste Werbekampagne, welche ab Mitte April auf den Programmatic-Advertising-Kanälen ausgestrahlt werden.

Vepo ist offizieller Sponsor der Vepo Dance Camps, welche durch MS Sports in über 40 Standorten in allen Sprachregionen der Schweiz durchgeführt werden. Da lag es auf der Hand, Putzen und Tanzen in einer witzigen Kampagne zu verbinden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Youstream entwickelte die Idee und realisierte die kurzen Videospots. «Youstream mit Creative Director Rafael Gschwend lieferte uns schnell eine erste konkrete Story, welche uns schon von Anfang an begeisterte», so Regula von Huben, Geschäftsführerin von Vepo, in der Mitteilung zitiert. «Uns war es wichtig, dass wir die Kampagne nutzen, um eine neue, junge Zielgruppe anzusprechen und dies auch in verschiedenen Kurz-Botschaften-, sei es für unseren Bodenreiniger vepocleaner Wischpflege oder unseren Duschkabinenreiniger vepochrom Entkalker-Schaum.»

«Wir haben bereits in der Story-Entwicklung gewusst, dass wir trotz mässigem Budget möglichst viel aus dem Dreh herausholen wollen, ohne Einbussen in der Qualität hinzunehmen. Eine zeitintensive Vorbereitung aller Beteiligten hat dazu geführt, dass wir sehr effizient und genau nach Plan drehen konnten» sagt Adrian Sandmeier, Gründer und Geschäftsführer von Youstream, laut Mitteilung.

Aus einem intensiven Drehtag im Sportzentrum Bonstetten sind insgesamt sechs Programmatic Ad Spots entstanden und ein Imagefilm, in Kurz- und Langform.

Rafael Gschwend, welcher Regie führte, sagt laut Mitteilung: «Eine Story wie diese zu entwickeln bereitet sehr viel Freude, ist aber anspruchsvoll. Es gibt sehr viele Bestandteile, die einfliessen müssen. Wie bringt man den Slogan von Vepo («Wir machen Putzen zum Erlebnis») zusammen mit ihrem Sponsoring-Engagement der Dance-Camps bei mssports.ch mit dem Ziel, eine unterhaltende Story zu entwickeln. Gerade beim Putzen ist es auch wichtig, dass keine verstaubten Klischees bedient werden, dass Putzen alleine Frauensache ist. Deshalb wurde auch die Tanzgruppe sehr heterogen ausgewählt.

Vor der Kamera stand als Hausabwart der Profi-Schauspieler Eylon Kindler, welcher in einem Youstream Onlinecasting die Auftraggeber von Vepo schnell überzeugen konnte, heisst es weiter. Mit seinem brillanten, schauspielerischen Talent konnte er das ganze Team vor Ort begeistern. Die Kids der Tanzgruppe tnt Lucerne haben unter der Leitung von Tony Tuan Nguyen die Tanzszenen gekonnt umgesetzt und die Freude am Reinigen verkörpert. Vepo hat die Location ausgewählt, für die Kulisse und das Catering gesorgt und als Troubleshooter agiert und die gesamte Tanzgruppe wurde durch mssports.ch eingekleidet.

Verantwortliche Personen bei youstream: Rafael Gschwend (Drehbuch und Regie), Reto Liesching (Kamera und Schnitt), Billy Whitfield (2. Kamera / Licht), Luca Fortuna (Aufnahmeleitung), Nadja Rosa (Makeup & Hair), Dejan Pantner (Sounddesign); verantwortliche Personen bei vepo: Regula von Huben (Auftraggeberin), Claudia Fellay (Design), Chantal von Huben (Marketing). (pd/mj)