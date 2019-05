In 20 Jahren werden im Raum Basel rund 28’000 mehr Sehbehinderte leben als heute. Grund genug, Angebote und Dienstleistungen des Vereins in den Fokus zu rücken und die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren. Die Sehbehindertenhilfe Basel sorgt sich um Sehbehinderte und deren Angehörige und setzt sich dafür ein, dass diese weiterhin selbstständig leben können, wie OSW in einer Mitteilung schreibt.

Die verschiedenen Angebote werden mit einfachen Illustrationen visualisiert – wie das Keyvisual «Spaghetti oder Faden» beispielhaft zeigt–, und lassen sich unterschiedlich deuten. Im Fall von «Spaghetti oder Faden» werden beispielsweise die Angebote Kochen und Nähen veranschaulicht.

Die Kampagne ist zurzeit im Tram und Bus, auf Plakaten, in diversen Zeitungen sowie auf Facebook zu sehen. Auch ein Haushaltsmailing habe diese Woche bei der Basler Bevölkerung für Aufsehen gesorgt, so die Agentur.

Verantwortlich bei Sehbehindertenhilfe Basel: Stefan Kaune (Geschäftsführer), Carina Hug (Leiterin Kommunikation und Fundraising); verantwortlich bei OSW: Sandra Käppeli (Art Director), Sara Steinmann (Text), Christian Imfeld (DTP), Nathalie Egli, Corinne Engler (Beratung). (pd/cbe)