Jung von Matt/Limmat: Wenn der Gartenschlauch auf den Sprachassistent hört

Jung von Matt/Limmat realisiert im Herbst 2019 den ersten TV-Clip für die Dachkampagne der Mobiliar. Zentrales Element ist und bleibt der schweizweit bekannte «Liebe Mobiliar»-Duktus, der die Schilderung eines Schadenfalls einleitet. Im neusten Spot werden technische Neuheiten zu ungeahnten Schadenquellen, schreibt die Agentur in der Mitteilung.

Der dreisprachige TV-Clip zeigt die Tücken der modernen Technik. So wird der hilfreiche Sprachassistent durch eine fälschliche Aktivierung plötzlich zum Übel und richtet bei den Nachbarn einen Schaden an. Der Spot, der seit Montag schweizweit ausgestrahlt wird, erscheint ab Ende November zusätzlich in einer Special Edition für die kalte Jahreszeit, schreibt die Agentur weiter.

«Der Voice Assistant als Auslöser für einen Schaden mag ungewöhnlich wirken», sagt Frédéric Zürcher, Leiter Marketingkommunikation der Mobiliar, laut Mitteilung. Für sie sei so ein Schadenfall aber durchaus realistisch: neue Technologien seien immer auch Gewöhnungssache und bis diese Gewöhnung erreicht sei, könne es zum einen oder anderen Missgeschick kommen.

Verantwortlich bei Mobiliar: Frédéric Zürcher (Leiter Marketingkommunikation), Hanna Poffet, Nicole Bieri (Projektleitung); verantwortlich bei Jung von Matt/Limmat: Sören Schröder (Creative Direction), Cla Campell, Cenk Korkmaz (Text), Regine Cavicchioli (Art Direction), Merlin Obrero (Grafik), Fiona Gottwald (Beratung), Wolfgang Bark (Executive Director), Cyrill Hauser (Chief Client Officer), Dennis Lück (Chief Creative Officer); verantworlich bei Stories: Tobias Fueter (Regie), Filip Zumbrunn (Kamera), Meret Früh (Producer), Yves Bollag (Executive Producer); verantworlich bei Mediaschneider: Valérie André (Beratungsgruppenleitung), Thomas Kambert (Beratungsgruppenleitung), Silja Achermann (Senior Beraterin), Tereza Cerna (Junior Beraterin) (pd/wid)