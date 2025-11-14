Lymbus | BeyondDreams: Der Outdoor-Spot entsteht indoor

Publiziert am 14.11.2025

Während 50 Sekunden verschmelzen im Spot für Transa Backpacking echte Aufnahmen mit AI-Shots zu einer runden Geschichte. Der Store und die Protagonistin wurden vor Ort gefilmt, die Outdoor-Aufnahmen mit künstlicher Intelligenz erstellt.

«Die Produktion zeigt auf, wie die Stärken von AI genutzt werden können, ohne auf echte menschliche Emotionen zu verzichten», wird Lars Würgler, Regisseur des Films, in einer Mitteilung zitiert. «Unser Anspruch war es, eine nahtlose Brücke zwischen echter und fiktiver Welt zu schlagen», ergänzt Michael Ryser, Co-Founder und AI Supervisor bei BeyondDreams.

Hybride Produktionen verbinden laut Angaben der Produktionsfirmen «das Beste aus realen und AI-Aufnahmen». Sie seien eine mögliche Antwort auf die Frage, wie die Zukunft der Produktion aussehen könne. Das Projekt ist gemäss Mitteilung eines der ersten seiner Art in der Schweiz.

Lymbus zeichnete für Gesamtproduktion, Vor-Ort-Aufnahmen und Post-Production verantwortlich, BeyondDreams für die AI-Produktion. Die AI-Locations können nachträglich angepasst werden, was den Spot saisonal adaptierbar macht. (pd/cbe)