MRB setzt für Volg die Erfolgskampagne «Aus Liebe zum Dorf» mit einer uNeuinterpretation fort. Und zwar mit einer Kampagne, die das ungezwungene Gespräch zwischendurch bewirbt.

Im Volg kennt man sich. Deshalb kauft man im Dorfladen nicht nur das, was man für den Alltag braucht, sondern man spricht miteinander, heisst es in der Mitteilung der Agentur MRB. Man diskutiere über Politik, debattiere über den Verkehr, philosophiere über Serien, schwatze über Neuzuzüger oder spreche einfach über das Wetter. Im Volg findet das Dorfleben statt und deshalb geht man lieber einmal mehr in den Laden. Bei Volg steht nicht einfach der Einkauf im Vordergrund, sondern der persönliche Kontakt.

Wo gute Gespräche noch dazu gehören, sei folglich auch die Hauptbotschaft der sechs Filme und zwanzig Sujets der aktuellen Kampagne, heisst es weiter. Sie sollen auf unterhaltsame Art klar machen, dass Volg mehr als ein Laden ist.

Die TV-Spots erzählen kurze und amüsante Geschichten, die mitten aus dem Dorfleben geschnitzt wurden – direkt, echt und lustig.