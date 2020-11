Heimat Zürich: Wenn ein Menü eine Geschichte erzählt

Kann man eine Geschichte schmecken? Erzählt ein gutes Menü eine Geschichte? Im von Heimat Zürich für Miele ins Leben gerufenen Event- und Socialformat gelte beides, wie es in der Mitteilung heisst.

Der Schweizer Autor Thomas Meyer und Miele Markenbotschhafter Nenad Mlinarevic gingen dafür eine ungewöhnliche Zusammenarbeit ein. Entstanden ist dabei ein exklusiver Kurzroman und ein Menü, die miteinander verwoben zu einem einmaligen Erlebnis verfliessen.

Ende Oktober fand der exklusive Anlass in der VN Residency in Zürich statt. Durch eine Instagram- und PR-Kampagne wird die Symbiose der zwei für gewöhnlich getrennten Kulturwelten einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich.

Ausserdem wird der «Krimi in 5 Gängen» auch nacherlebbar. Die Rezepte der Kreationen werden einerseits auf Instagram gelüftet, stehen aber auch zusammen mit dem Hörbuch des Kurzromans exklusiv auf miele.ch/leaterature zur Verfügung.





Verantwortlich bei Miele: Andy Oehrli (Head of Marketing Communications), Pia Zimmermann (Social Media & Online Campaign Manager), Barbara Kaiser (PR Manager), Lea Fallegger (Social Media & Online Campaign Specialist); Kreativagentur: Heimat Zürich; Filmproduktion: Hunter Films; Fotografie: Lukas Lienhard. (pd/wid)