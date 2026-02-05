Wirz: Warum Eltern froh sind, wenn Kinder weg sind

Publiziert am 05.02.2026

Die Vereinspromotion «Support your Camp» ermöglicht es Migros-Kunden, mit ihrem Einkauf Vereine zu unterstützen. Die Agentur Wirz bezeichnet den Ansatz als «perfekten markenstrategischen Ansatz», der sich mehrfach positiv auswirke: Die Vereine profitieren vom Fördertopf, die Kunden von einer einfachen Möglichkeit, «mit ihrem Einkauf etwas für Kinder und Jugendliche zu bewirken».

Die mehrphasige Promotion bleibt in der Kommunikation bewusst einfach, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Key Visual ist reduziert gestaltet und garantiert laut Wirz «von der Vereinsanmeldung bis zum letzten Sammelaufruf Plakativität und Wiedererkennung». Es wird situativ für alle Touchpoints optimiert. Die Kernbotschaft konzentriert sich auf die Convenience für Kunden: «Beim Einkaufen Camps unterstützen.»

Ein 25-Sekunden-TV-Spot vermittelt einen augenzwinkernden Insight: Eltern sind zuweilen froh, wenn die Kinder weg sind. Dies wird im Kontrast von häuslicher Stille und fröhlichem Camp-Chaos erzählt. Der Spot wird online in verschiedenen Formaten adaptiert.

Die Kampagne nutzt diverse Kommunikationsinstrumente: Out of Home und Digital Out of Home, umfassende POP-Werbemittel wie Umhefter und Tragetaschen sowie vielfältige Social-Media-Massnahmen. (pd/cbe)