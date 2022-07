Just Eat Takeaway ist offizieller Partner der Uefa Fussball-Europameisterschaft der Frauen 2022. Im Rahmen dieser Partnerschaft realisiert Just Eat Takeaway in Zusammenarbeit mit Farner eine Influencer-Kampagne in der Deutsch- und Westschweiz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Vorfreude, das gemeinsame Bangen und Feiern seien das, was ein Fussballspiel zum Erlebnis mache. Für die Frauen-Europameisterschaft 2022 wolle Just Eat Takeaway auf dieser Begeisterung für den Sport und die Teams sowie auf dem Ritual des gemeinsamen Zuschauens aufbauen und die Unterstützung des Frauenfussballs fördern.

In spielerischer Art zeigt die Kampagne diese Verknüpfung auf. Die Nati-Spielerinnen Lia Wälti und Riola Xhemaili beantworten jeweils im Zweierteam mit einem fussballbegeisterten jungen Mädchen Fragen rund um die Themen Food und Fussball. Moderiert wird die Serie von den Influencern Kiko und Geo.

Verantwortlich bei Just Eat Takeaway: Anne-Sophie Capard, Natalie Davis; verantwortlich bei Farner: Alexandra Kehl, Sibylle de Marin de Carranrais, Andreas Rageth, Toby Felder. (pd/cbe)