Einsteigen, einchecken und losfahren. So einfach wird das Reisen im öffentlichen Verkehr dank der neuen Funktion Easy Ride auf der SBB-Mobile-App. Die strategische Positionierung des neuen Service laufe deshalb unter dem passenden Motto «Mehr Freiheit geht nicht», wie TBWA\Zürich in einer Mitteilung schreibt.

TBWA\Zürich wurde mit der Bekanntmachung beauftragt und setzt in einer kleinen Hommage an den 60er-Jahre Film «Easy Rider» auf eine ungewohnte Begegnung. In der Kampagne trifft das bekannte SBB-Mobile-Testimonial Yvette Michel auf Reisende, die man eher weniger im Zug erwartet: Biker. Doch für einmal haben die wilden Biker ihre Harleys stehen lassen und geniessen die grenzenlose Freiheit im Zug.





Der Film und fünf zusätzliche Kurzspots sind dazu ein zentraler Teil der neuen Kampagne. Yvette und ihre neuen Freunde sind ab sofort im TV, in den Kinos und natürlich online in zahlreichen Formaten anzutreffen.







Verantwortlich bei SBB: Reto Meissner (Leiter Marketing-Kommunikation), Sabine Weyeneth, Dominique Eggel (Kommunikationsmanagerinnen), Sabrina Rizzo, Lukas Schmid (Kampagnenmanager National), Sandra Graf, Serdar Sönmez (Media), Urs Plattner (Produktion), Michèle Schneider (Selektionsmanagerin), Melissa Heizmann (Templates), Roland Luder, Roger Keller, Däni Wegmüller und Urs Schlunegger (Video); verantwortlich bei TBWA\Zürich: Manuel Wenzel, Bruce Roberts, Angelo Sciullo, Tizian Walti, Ennio Cadau, Anouschka Tschudi, Carolin Widemann, Reto Clement, Isabelle Benz, Katharina Binder (Kreation), Nadja Stickl, Chantal Szabo, Christin Linn (Beratung) Filmproduktion: Stories, Regie: Markus Hürsch, Jan Mettler (DOP), Christos Dervenis (Producer) Fotografie: Sven Germann. Verantwortlich bei Detail AG: Ferco Dregelyvarie (Bildbearbeitung). (pd/eh)