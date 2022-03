Nach einer langen Zeit mit Zertifikatspflicht dürfen die Restaurants seit 16. Februar 2022 wieder alle Gäste bedienen. Deshalb lädt Vegi-Pionier Hiltl alle zur Wiederentdeckung des vegetarischen Universums ein. Mit einer «galaktischen Kampagne» von Ruf Lanz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das vegetarische Universum besteht aus dem seit 1898 leuchtenden Fixstern Haus Hiltl (dem laut Guinness World Records ältesten vegetarischen Restaurant der Welt) sowie aus diversen Planeten im Umkreis: Hiltl Sihlpost, Hiltl Dachterrasse, Hiltl Vegimetzg, Hiltl Pflanzbar, Hiltl Akademie sowie im Sommer Hiltl am See in der Badi Kilchberg und Hiltl am Strand in der Badi Mythenquai. Zudem eröffnete Hiltl 2021 mit dem Planted.bistro by Hiltl sein erstes rein pflanzliches Hiltl-Restaurant in der gläsernen Produktion von Planted im The Valley in Kemptthal.

Das vegetarische Universum wird lanciert auf Plakaten, Kinodias, Anzeigen, Postkarten, einem Falzflyer mit digitaler Reise durchs Hiltl Universum und einem Sammelpass. Um auch die wieder nach Zürich kommenden Touristinnen und Touristen anzusprechen, erscheint die Kampagne in Englisch.

Verantwortlich bei Hiltl: Rolf Hiltl (Gesamtverantwortung), Patrick Becker (Leiter Marketing & Kommunikation), Milo Stegmann (operativer Leiter Marketing); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf (Creative Direction), Isabelle Hauser (Art Direction), Armin Arnold (DTP), Miro Poffa (Beratung), Visual Composing: Ruf Lanz Art Department. (pd/tim)