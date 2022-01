Karma ist die Eigenmarke von Coop, die für ausgewogene und vielseitige fleischlose Ernährung steht. Mit einer «umfassenden Produktevielfalt» bietet Karma gemäss Mitteilung sowohl Veganern als auch Vegetariern und Flexitariern, die das neue Jahr bewusster angehen wollen, eine attraktive Alternative: die smarte Kombination von Genuss, Spass am vegetarischen Essen und einem zeitgemässen, gesunden Lifestyle.

Um die zunehmende Nachfrage nach pflanzenbasierter Ernährung nachhaltig zu beantworten, wurde TBWA\ beauftragt, einen TV-Spot zu entwickeln. Die Aufgabe: Auf innovative und überraschende Art das vitale und sorglose Lebensgefühl zu inszenieren, das Karma mit sich bringe. Dabei sollten die Vielfalt, Convenience und der kulinarische Erlebnisreichtum der Marke unterhaltsam vermittelt werden.

In Zusammenarbeit mit den Bündner Giger-Brüdern kreierte TBWA\ einen 45-sekündigen TV-Spot, in denen Wandmalereien – sogenannte Murals – ein kreativ ausuferndes Eigenleben entwickeln. Der «fantasiereiche Flow» der Wandmalereien wird von rhythmisch treibender Musik unterstützt, so dass ein Sog positiver Vibes entsteht, dem man sich schwer entziehen kann.

Im TV-Spot wird gemäss Mitteilung in unterschiedlichen Lebenssituationen erlebbar, dass der Genuss von Karma im wahrsten Sinne des Wortes den Horizont erweitere. Der von Karma ausgelöste Feel-Good-Effekt lasse eine völlig neue Welt an Vielfalt und Geschmack entstehen, die sich wie eine zweite Ebene in den Alltag der Konsumenten integriere und ihn auf überraschende Art wohltuend erfrische.

Zusätzlich zu einer Lang- und Kurzversion des ebenso «ausdrucksvollen wie farbengewaltigen» TV-Spots entstanden vier prägnante Bumper, die vor allem in Online-Medien einzelne Produkte inszenieren.

Die Kampagne ist am 3. Januar 2022 gestartet, schweizweit in drei Sprachen mit TV- und Online-Spots.

