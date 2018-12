Nach der Herbst-Kampagne hat Kraftkom nun die letzte Promotion dieses Jahrs für den Spisermarkt lanciert, wie die St. Galler Werbeagentur in einer Mitteilung schreibt. Die Weihnachtskampagne dauert vom 10. bis zum 23. Dezember und bietet Passanten sowie Anwohnerinnen des Shoppingcenters ausgewählte Aktionen.

Die von der Kraftkom ausgeführte Weihnachts-Kampagne beinhaltet diverse Kommunikations-Massnahmen und Werbemittel. Auf der Facebookseite werden Headers und Posts geschalten und auf der Website wird das Zielpublikum adressatengerecht mit Werbebannern angesprochen.

Am Point of Sale bewerben Fensterbeschriftungen, Flyer, Passantenstopper und Plakate die Aktionen. Im lokalen Busnetz wird via PassengerTV und mit Hängekartons geworben. Seit anfangs Dezember sind die Werbemittel geschalten und erfahren in den Aktionswochen erhöhte Frequenzen.

Verantwortlich bei Suva Luzern: Martina Koch; verantwortlich bei Kraftkom: Pascale Hoch und Nadine Rhyner (Beratung, Konzept & Text), Karin Brunner (Grafic Design). (pd/as)