Excom Media: Werbebotschaften bei Spar und TopCC in Echtzeit steuern

Excom Media hat den programmatischen Anschluss eines weiteren Retail-Netzwerks erfolgreich abgeschlossen, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Ab sofort können Werbetreibende datenbasierte Kampagnen im Einzelhandelsumfeld von Spar und TopCC effizient platzieren. Die insgesamt 350 POS-Screens befinden sich in Spar Supermärkten sowie TopCC, Spar Express und Mini-Märkten und erzielen wöchentlich 1,86 Millionen Werbeträgerkontakte.

Ort- und Zeit-Targeting



Die Screens in den Spar-Filialen sind in den High-Contact-Areas platziert, einschliesslich des Eingangs- und Kassenbereichs. Durch die Nutzung von Ort- und Zeit-Targeting könnten die Werbebotschaften in Echtzeit gesteuert werden, schreibt Excom Media. Zusätzlich bietet das System verschiedene Ausspielungsfrequenzen, um den Werbedruck entsprechend den Bedürfnissen flexibel anzupassen.

«Die POS-Screens des Detailhandels kontinuierlich programmatisch zu erschliessen ist essenziell, um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden», wird Marc Goetti, CEO von Excom Media, in der aktuellen Mitteilung zitiert. «Werbekampagnen können so nahtlos und automatisiert bis an den Verkaufspunkt gezogen werden, dort, wo Kaufentscheide fallen. Schon heute stehen weitere programmatische Retail Media-Projekte bei uns in der Pipeline, die in naher Zukunft realisiert werden.»

Das gesamte Spar und TopCC-Netzwerk sowie das DOOH-Inventar von Melectronics (rund 100 TV-Wände) und POS-Healthcare (über 300 Screens in Apotheken und Drogerien), können über folgende DSPs gebucht werden: Active Agent, Splicky, The Trade Desk, Hawk, Media Math, Scoota, Platform 161, Sage Archer, EasyMedia sowie TPS Engage. Im Projekt mit an Bord ist die Supply-Side-Platform SSP1. (pd/nil)