Die Grünen im Kanton Basel-Stadt haben in einem Positionspapier diverse Vorstösse für eine nachhaltigere Ernährung gefordert. In einem Punkt will die Partei Werbung für klimaschädliche Produkte verbieten. Darunter verstünden die Grünen beispielsweise Fleischwaren oder Flugangebote, wie Grüne-Grossrätin Barbara Wegmann gegenüber SRF sagt.

Die Forderung zum Werbeverbot sei eine Reaktion auf den Klimanotstand, den der Kanton im Februar ausgerufen hat. Plakate oder dergleichen für klimaschädliche Produkte würden einen Widerspruch zum Notstand darstellen. «Wir wollen den Druck von der Bevölkerung wegnehmen und diese weiter für Klimafragen sensibilisieren», sagt Wegmann weiter zu SRF. (log)