Frische Farben, elegante Schriften und eine noch bessere Lesbarkeit. Seit Anfang Jahr erscheint der SonntagsBlick im neuen Layout (persoenlich.com berichtete). Auf das überarbeitete Design folgt nun «eine prominente Imagekampagne», wie es in einer Ringier-Mitteilung heisst. Mit der Botschaft «Der Sonntag gehört mir» werde das besondere Sonntagsgefühl zelebriert – bei dem der SonntagsBlick als fester Bestandteil nicht fehlen dürfe.

Die Kampagne zielt dabei laut Mitteilung bewusst auf Leserinnen und Leser, die am Sonntag noch keine Zeitung abonniert haben und neu «für die hohe Qualität des SonntagsBlick begeistert werden sollen». Aus diesem Grund sei die Zeitung in den beiden Kampagnensujets und TV-Spots auch ein tragendes Element.

Gieri Cavelty, Chefredaktor SonntagsBlick: «Die Kampagne zeigt auf, wofür wir stehen und was wir am Sonntag bieten wollen: Journalismus mit Haltung, der die Leserinnen und Leser unterhaltsam informiert – der über das Wichtigste in Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Sport aufklärt. Und mit Herz und Verstand einen Mehrwert für die ganze Familie bietet.»

Die beiden Kampagnen-Motive sind ab sofort auf zahlreichen Onlinekanälen, sowie in den gedruckten Publikationen der Blick- und Ringier-Gruppe zu finden. Ausserdem werden die zwei TV-Spots auf SRF und den Schweizer Werbefenstern von ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins zu sehen sein.





Die Kampagne stammt aus der Feder von Rod Kommunikation, wie Blick-Sprecher Daniel Riedel auf Anfrage von persoenlich.com sagt. Fotograf ist Dan Cermak. (pd/cbe)