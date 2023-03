Rod: Wie ein Tag in Zürich aussehen kann

Für einen aktiven Lebensstil bietet Zürich die perfekte Kombination aus Stadt und Natur. Diese Botschaft soll die neue Kampagne von Zürich Tourismus und Rod Kommuikation verbreiten. Die zahlreichen Sport- und Erholungsmöglichkeiten machten eine Reise in die Region Zürich noch attraktiver.

In der Kampagne folgen wir Silvia und Matteo, die nach ereignisreichen Tagen in Zürich glücklich und entspannt ins Hotelkissen sinken. Kein Wunder, nachdem sie beim Kajakfahren, in der Oper oder beim Yoga über den Dächern der Stadt voll auf ihre Kosten gekommen sind, schreibt Rod in der Mitteilung.

Die Clips werden in zwei Wellen, Ende März und Ende August, über reichweitenstarke Video- und Streaming-Plattformen, wie Youtube, Meta und neue Werbeformate auf Netflix ausgespielt. So werden insbesondere sport- und genussorientierte Personen in Deutschland, Paris und London zu einer Aktivreise nach Zürich inspiriert und auf die Landingpage der Kampagne eingeladen. Dort wird das ereignisreiche Programm von Silvia und Matteo zusammengefasst. Weiterführend erhalten die Userinnen und User vielschichtige Informationen über das gesamte Sport- und Freizeitangebot der Stadt und der umliegenden Region.

Städtereisen in Kombination mit Aktivitäten in Naherholungsgebieten liegen im Trend. Mit dem See und den umliegenden Regionen wird Zürich diesen USP auch in Zukunft verstärkt in taktischen Marketingmassnahmen nutzen. Um so noch mehr Besucherinnen und Besuchern glücklich und entspannt in die Zürcher Hotelbetten sinken zu lassen.

Verantwortlich bei Zürich Tourismus: Janine Rupf (Lead Content & Campaigns), Martin Birrer (Area Manager D/A/CH), Nathalie Lüthi (Head of Marketing), Guxim Shoshaj (Digital Marketing Manager), Anita Lutz (Manager Branding & Production); Gesamtverantwortung Konzeption, Kreation & Realisation: Rod Kommunikation; Film- und Fotoproduktion: HILLTON, Regie: Kris Lüdi, Produktion: Alessandra Dolci, Fotografie: Silvano Zeiter, Musik: Pablo Nouvelle; Media: Sir Mary, Katharina Günther. (pd/wid)