Publicis Solution House: Wie «Iqos»-Nutzer das Produkt erleben

Um den erwachsenen Raucherinnen und Rauchern in der Schweiz den Nutzen aus verschiedenen Perspektiven näher zu bringen, entwickelte und produzierte Publicis Solution House eine eigens auf den lokalen Markt abgestimmte Kampagne. Im Zentrum standen dabei echte Nutzerinnen und Nutzer aus der Deutsch- und Westschweiz, die ihre persönlichen Erfahrungen in sechs Videos auf einer neu entstandenen Landingpage erzählen, wie es in einer Mitteilung heisst. Zu diesen Erfahrungen gehören beispielsweise, dass man nach einer Pause nicht mehr nach Rauch riecht. Die authentischen Meinungen sollen dafür sorgen, dass die Marke IQOS noch nahbarer und greifbarer wird.

Die Kampagne von Publicis Solution House, der massgeschneiderten Unit für Philip Morris, umfasst ausserdem mehrere Print- und Onlineschaltungen, POS-Aktivitäten sowie eCRM-Massnahmen in unterschiedlichsten Versionen, die auf die jeweiligen Zielgruppen angepasst sind. Die Arbeiten sind ab Oktober in der ganzen Schweiz zu sehen.





Verantwortlich bei Publicis Solution House: Florian Weitzel (Creative Director), Cagdas Cakmakdas (Junior Art Direktion), Epu Shaha (Grafik), Gregor Juritz (Text), Sarah Pietrasanta (Text), Katja Metz (Managing Director), Holger Schicke (Client Lead), Gioia Matys (Junior Account Director), Abbie Ramakrishnan (Creative Strategist), Lucas Conte (Strategist), Charlotte Ballhaus (eCRM Project Manager); verantwortlich für Produktion: Manuel Mack (Regie), Simon Reinitzer (Executive Producer, Take Agency), Timmo Schreiber (Foto). (pd/lol)