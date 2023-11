Weihnachtskampagnen: Wie Kinderaugen die Päcklifabrik beschreiben

Was passiert in der Vorstellung eines Mädchens in der «Päcklifabrik» von Brack.ch? Ein Weihnachtsmann, ein Christkind, ein fleissiger Pöstler, ein kuscheliges Alpaka und zahlreiche Mitarbeitende in Christmas-Sweatern lauschen der fantasievollen Wunschzettelgeschichte eines kleinen Mädchens in der diesjährigen Weihnachtskampagne des Schweizer Online-Händlers Brack.ch.

Für Kinder gibt es in der Vorweihnachtszeit kaum etwas Magischeres als das Schreiben des Wunschzettels für den Weihnachtsabend. In einem 48-sekündigen Film nimmt Brack.ch die Zuschauenden dieses Jahr mit auf die Reise ins eigene Logistikzentrum in Willisau während der Vorweihnachtszeit, wie es in einer Mitteilung heisst. Die herzige und euphorische Stimme der neunjährigen Uma führt die Zuschauerinnen und Zuschauer durch den Film, der das Logistikzentrum schon in den ersten Sekunden zu einer wunderschönen, kindlichen Illusion einer Weihnachtspäckli-Fabrik verwandelt.

Die fantasievolle Weihnachtsgeschichte lässt die Zuschauerinnen und Zuschauer von Sekunde zu Sekunde tiefer in den Zauber des Wünschens eintauchen. Immer wieder reagieren die zahlreichen und wunderbar ausgewählten Protagonisten auf die spannende Erzählung des Mädchens. Angefangen vom Pöstler, der durch den Schnee stapfend die Wunschzettel bringt, über Logistikmitarbeitende, die selbige lesen und Geschenke weihnachtlich einpacken, bis zum Christkind und Weihnachtsmann, die sichtlich und humorvoll überrascht ob der Präsenz des anderen, in der Vorstellung von Uma die Geschenke abholen.