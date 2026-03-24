Die Win for Life Lose, mit denen man während 20 Jahren jeden Monat gewinnen kann, gehören zu den erfolgreichsten Losen von Swisslos. Mit der aktuellen Kampagne hat die Agentur Ermannpeisker dieses Gewinnversprechen ins Zentrum gestellt (persoenlich.com berichtete). Ergänzend zur Imagekampagne rückt Swisslos mit einer neuen Kampagne den monatlichen Win-for-Life-Zahltag in den Fokus, wie Erdmannpeisker in einer Medienmitteilung schreibt.
Während des ganzen Jahres wird einmal pro Monat die Botschaft «Heute ist wieder Zahltag» gezielt mit digitaler Aussenwerbung, Online und im Radio ausgespielt. Der Zahltag steht sinnbildlich für das zentrale Versprechen von Win for Life: nicht ein einmaliger Gewinn, sondern ein wiederkehrender Moment über viele Jahre hinweg. Im Call-to-Action wird darauf hingewiesen, dass auch du heute gewinnen könntest. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Swisslos: Markus Fischer (Leiter Marketing & Distribution), Anouk Grünert (Leiterin Produkt-Management Lose), Daniela Zwick (Produkt-Management Lose); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (Creative Direction), Jenny Ziörjen (Art Direction), Laura Fässler (Motion Design/Online Werbemittel), Selina Helbling (Beratung); verantwortlich bei Markenfilm Schweiz: Uli Scheper (Producer), Djawid Hakimyar (Regie); Sounddesign/Radiospots: JingleJungle; Mediaplanung: Zipmedia.